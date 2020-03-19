韓國瑜偕副市長為王金平暖壽 互動熱絡似破冰

高雄市長韓國瑜（左）19日出席楠梓區里業務會報後，被問到日前為前立法院長王金平祝壽並請益，他快速走避不回應。中央社記者王淑芬攝 109年3月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市長韓國瑜日前偕3名副市長為前立法院長王金平祝壽，據與會者轉述，許久未同桌的王、韓兩人小酌、互動熱絡，似已「破冰」，王金平還面授機宜，建議現應以市政防疫優先。

韓國瑜今天下午出席楠梓區里業務會報後，面對記者提問日前為王金平暖壽，傳王金平要為他度過罷免危機一事，韓國瑜略顯意外，在隨扈的陪同下快速離開。

高市府副發言人白喬茵代回應表示，因為是私人行程與市政沒有太大的關聯性，到底是否有見面或在哪裡見面，不便代為回答。

據與會者轉述，這場餐會是一名王金平的重要幕僚協助安排，13日晚上在王金平路竹老家用餐，韓國瑜不僅事先送花，當天也送了蛋糕。韓國瑜偕3名副市長在跑完攤後，轉往路竹為王金平祝壽吃火鍋。

與會者說，王金平也關切韓國瑜的現況，建議韓國瑜應以市政、防疫優先，盼顧好市政再談其他。與會者表示，王金平沒有直接提到「罷免案」，但相信韓國瑜懂王金平對罷免案的關切，一再提醒先顧市政和防疫。

王金平於前年韓國瑜參選高雄市長時，為韓國瑜舉辦「三山」旗山、鳳山及岡山造勢活動，成功的拉抬韓國瑜聲勢，並讓原本只有打空戰的韓國瑜，因而得以陸空合擊，為決戰勝選奠定重要的契機。

原本規劃要參選總統的王金平，卻因為韓國瑜也要選總統，兩人種下心結，即使後來基於國民黨團結選前造勢，王金平也避與韓國瑜同台。同桌共餐者轉述，當晚兩人的互動熱絡，似已「破冰」。

雖然王金平已不具有立委及院長身分，不過因為他深耕基層，在地方有影響力。與會者解讀王金平也不樂見韓國瑜被罷免；過去一年是疏於聯繫而已，兩人並未交惡，相信未來會有更多的互動。（編輯：謝雅竹）1090319