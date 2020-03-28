蘇貞昌為第一線人員打氣 讚台灣是最幸福國家

（中央社記者趙麗妍台中28日電）行政院長蘇貞昌今天表示，許多先進國家口罩一片難求，台灣除口罩，甚至酒精、其他物資，「政府都要為你準備」。他為第一線工作人員加油，希望繼續努力，讓台灣是最幸福國家。

蘇貞昌上午前往台中市視察台灣菸酒股份有限公司台中酒廠，聽取簡報了解酒精生產，隨後進廠房視察製作過程，為第一線工作人員加油打氣。

蘇貞昌表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展讓大家心驚膽顫，全世界看到台灣隊這麼努力，國民充分信任政府，立法院也快速通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，不只為國民防堵疫情，也要照顧好生活，各物資不可少。

蘇貞昌感謝台酒、行政院農業委員會提供相關物資生產酒精、供應國民。台灣人同舟一命，用團體努力做出成績、對抗疫情，「在台灣是多麼安全，做台灣人是多麼幸福」。

他說，從疫情體會「不是看俗（台語：便宜）去買回來」，還是要留些本錢、技術、相關作業產線與產能，「才不會有天被糟蹋了，又什麼都沒有」。（編輯：李明宗）1090328