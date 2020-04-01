郝柏村退休勤寫作 27年來寫了500萬字

（中央社記者余祥台北1日電）前行政院長郝柏村3月30日去世。郝柏村秘書、考試委員周玉山今天說，郝柏村退休後每天到辦公室上班，27年來寫了約500萬字，包括回憶錄、蔣公日記解析等，從沒看過一個退休老人如此勤奮。

郝柏村辦公室位於台北市敦化南路的巷弄內，約35坪，有書房、臥室、接待室共3房，今天開放媒體拍攝。

郝柏村去年4月住院後，就未再進入辦公室，書桌上仍留有許多生病前寫下的文稿，其中有張紙上寫著「仿陸游詩」，內文寫到「反共保台絕非空，但悲不見中華同，兩岸和平統一日，家祭毋忘告乃翁。」

周玉山表示，辦公室是郝柏村退休後所買，約使用15年，整體布置簡約，沙發選用綠色，因為郝柏村是革命軍人出身。臥室的室內拖鞋穿到有破洞，郝柏村也不願意換，由此可見，即使當過高官，對生活品質完全不要求。

「從沒看過一個退休老人這麼勤奮」，周玉山說，郝柏村退休後一年365天，只要沒有出國、沒有在醫院，都會到辦公室寫作，甚至除夕、大年初一也都會上班，他就曾經在年節時被郝柏村找到辦公室修飾文字。

他說，郝柏村74歲退休後、這27年來共寫了超過500萬字，除了回憶錄，對蔣公日記的解析等，留下許多珍貴手稿。

至於外界批評郝柏村「舔共」，周玉山駁斥說，這種說法太無知，郝柏村曾當面批評共產黨扭曲歷史，郝柏村完全反共，絕不舔共，對台獨無法認同。（編輯：謝佳珍）1090401