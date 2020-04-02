更多編輯台推薦新聞：
台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見
國際

台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見

早安世界》台灣推防疫外交 捐千萬口罩助歐美國家
早報

早安世界》台灣推防疫外交 捐千萬口罩助歐美國家

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎2日新增10例確診 8境外2本土
首頁 / 政治

台灣贈國際口罩 德國在台協會表達崇高敬意

最新更新：2020/04/02 13:54
總統蔡英文（圖）1日在總統府敞廳發表談話，她表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日
總統蔡英文（圖）1日在總統府敞廳發表談話，她表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者游凱翔台北2日電）武漢肺炎延燒，總統蔡英文宣布捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國。德國在台協會今天表示，台灣將700萬片口罩捐贈給歐盟；其中包含德國，真是一場及時雨，他要表達崇高敬意，也由衷感謝。

德國在台協會處長王子陶表示，台灣至今防疫措施都相當成功，並向台灣表達崇高的敬意。（駐德代表處提供）中央社
德國在台協會處長王子陶表示，台灣至今防疫措施都相當成功，並向台灣表達崇高的敬意。（駐德代表處提供）中央社

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒。蔡總統1日表示，前階段台灣組好國家隊，這階段要打國際盃，基於人道考量，台灣會積極加強跟各國防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續視產能給予國際更多的支持。

德國在台協會在臉書粉絲團發文，處長王子陶表示，危機發生之初，台灣就已採取一系列明智的措施，以避免病毒在國內擴散，多虧有關單位關鍵的作為與民眾的合作，至今這些措施都相當成功，他們向台灣表達崇高的敬意。

王子陶指出，新冠肺炎目前已發展成全球瘟疫，尤其強襲歐洲及德國，台灣現在已有能力將技術及醫療用品提供其他國家對抗病毒，這700萬個口罩捐贈給歐盟國家，其中包含德國，真的是一場及時雨，他要對此表達由衷的感謝。（編輯：蘇志宗）1090402

延伸閱讀
歐洲11國獲贈口罩 歐盟代表：台灣幫忙成關鍵字亞洲戴口罩防疫有用 CNN要歐美快學全球武漢肺炎病例將破百萬 6週大嬰兒在美病故法國駐台代表感謝台捐口罩 台灣模式值得學習警方獲贈庫存口罩遭誤會 分局長：非特權領取台灣對外捐贈口罩 中國有意見疫情蔓延 研究：戴口罩利己利他成救命丹
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報