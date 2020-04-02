台灣贈國際口罩 德國在台協會表達崇高敬意

總統蔡英文（圖）1日在總統府敞廳發表談話，她表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者游凱翔台北2日電）武漢肺炎延燒，總統蔡英文宣布捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國。德國在台協會今天表示，台灣將700萬片口罩捐贈給歐盟；其中包含德國，真是一場及時雨，他要表達崇高敬意，也由衷感謝。

德國在台協會處長王子陶表示，台灣至今防疫措施都相當成功，並向台灣表達崇高的敬意。（駐德代表處提供）中央社

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒。蔡總統1日表示，前階段台灣組好國家隊，這階段要打國際盃，基於人道考量，台灣會積極加強跟各國防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續視產能給予國際更多的支持。

德國在台協會在臉書粉絲團發文，處長王子陶表示，危機發生之初，台灣就已採取一系列明智的措施，以避免病毒在國內擴散，多虧有關單位關鍵的作為與民眾的合作，至今這些措施都相當成功，他們向台灣表達崇高的敬意。

王子陶指出，新冠肺炎目前已發展成全球瘟疫，尤其強襲歐洲及德國，台灣現在已有能力將技術及醫療用品提供其他國家對抗病毒，這700萬個口罩捐贈給歐盟國家，其中包含德國，真的是一場及時雨，他要對此表達由衷的感謝。（編輯：蘇志宗）1090402