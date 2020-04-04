陳其邁：民眾遊墾丁夜市須戴口罩 必要時管制人數

（中央社記者顧荃台北4日電）清明連假墾丁湧進大量人潮，行政院副院長陳其邁今天說，民眾出遊墾丁大街夜市必須戴口罩，必要時管制人數；他也指示，屏東縣政府如果警力不足，警政署就提供支援。

他表示，未來對於人潮較多的地點，將研議使用大數據觀察人潮移動狀況，分析出熱點，如果過度擁擠，就會設法提醒民眾注意。

清明連假各大景點人山人海，許多民眾不僅沒保持社交距離，也沒戴口罩。屏東縣政府針對湧入墾丁的連假觀光人潮，成立恆春前進指揮所，陳其邁特別趕往屏東主持工作會議。

陳其邁受訪時表示，他在工作會議中聽取屏東縣政府的防疫措施簡報，警政署長陳家欽也在場，他在會中指示，如果屏東警力不足，警政署就提供支援，讓維持交通、現場宣導或管制措施等有足夠人力。

陳其邁並說，因墾丁大街夜市人潮多，前往的民眾應戴口罩，請屏東縣政府加以宣導，且必要時管制進場人數，預計稍晚就會開始管制人流與車流。

陳其邁表示，他上午與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、屏東縣長潘孟安等人通過電話討論後，認為應加強特定風景區的社交距離宣導，對人流跟車流做一些管制，提醒民眾暫時不要前往包括墾丁在內的各大景點。

他說，在向行政院長蘇貞昌報告後，疫情指揮中心上午11時55分透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠勿前往，其餘景點民眾應保持社交距離。（編輯：郭無患）1090404