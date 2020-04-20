紓困條例修法追加預算 立院21日表決力拚三讀

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院長游錫堃今天召集朝野協商紓困特別條例修正草案，各黨團達成共識，21日立法院會先進行廣泛討論，並逐條表決處理，力拚完成三讀；最快24日就能邀請行政院長蘇貞昌到立院報告並備詢。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，並送立法院審查。

游錫堃下午召集朝野協商，研商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案。因朝野各黨團都已提出修正動議，民進黨立法院黨團總召柯建銘建議，今天協商時就只討論處理程序，草案內容就到明天院會中說明；協商約40分鐘就達成共識。

立法院長游錫堃20日召集朝野黨團協商紓困特別條例修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）出席。中央社記者裴禛攝 109年4月20日

協商結論指出，各黨團同意明天（21日）立法院會10時30分開始處理，先進行廣泛討論，各黨團推派3人輪流發言；逐條討論時，保留條文依時代力量黨團、台灣民眾黨團各推派1人，國民黨團、民進黨團各推派2人輪流發言；發言完畢後，隨即進行處理。各黨團也同意，草案三讀通過後，不提出復議。

另外，各黨團同意，行政院如果在23日通過追加特別預算案、並送到立法院後，將列入24日立法院會報告事項，同日將邀請蘇貞昌、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告並備詢。

質詢人數則由民進黨團、國民黨團各推派10人，民眾黨團、時代力量黨團各推派2人，未參加黨團的立委可優先發言。詢答完畢後交付委員會審查，各黨團同意不提出復議。

柯建銘表示，這星期五（24日）請蘇貞昌來做特別預算報告、備詢後，下週財政委員會就能審查預算，由國民黨立委賴士葆擔任召委，盼跟上次審查預算時一樣，2天詢答、1天處理，送出委員會後再趕快交給游錫堃院長朝野協商，「趕快把法案及預算通過」。

國民黨團總召林為洲說，希望可以盡快處理紓困條例以及之後的特別預算；同意明天先處理特別條例，並希望院會中處理提案表決時，能依照慣例，讓小黨的提案先行表決。（編輯：蘇龍麒）1090420