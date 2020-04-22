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首頁 / 政治

台贈美喬治亞州口罩 州長致函蔡總統表感謝

最新更新：2020/04/22 09:51
駐亞特蘭大辦事處副處長洪中明（中）當地時間21日代表政府將10萬片醫療口罩致贈喬治亞州，由該州緊急管理及國土安全局副主任道森（右）代表接受。（亞特蘭大辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 109年4月22日
駐亞特蘭大辦事處副處長洪中明（中）當地時間21日代表政府將10萬片醫療口罩致贈喬治亞州，由該州緊急管理及國土安全局副主任道森（右）代表接受。（亞特蘭大辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 109年4月22日

（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）台灣捐贈美國喬治亞州10萬片醫療口罩今天運抵當地公共衛生部門醫療物資中心。喬治亞州州長坎普特別致函總統蔡英文，感謝台灣共同協助防制疫情，顯現台灣珍貴友誼。

這批捐贈給喬治亞州的10萬片醫療口罩，今天由駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副處長洪中明代表致贈給喬治亞州州政府，並已運抵喬治亞州公共衛生部門醫療物資中心，以支援當地第一線防疫的醫護人員。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）特別致函蔡總統，感謝台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻之際捐贈口罩，共同協助防制疫情，展現台灣珍貴友誼。他也推崇蔡總統在國際社會所建立的友誼與支持標準。

喬治亞州聯邦參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）發布新聞稿感謝蔡總統與台灣人民的慷慨捐贈，彰顯喬治亞州與台灣40年來的堅定友誼。另一位聯邦參議員帕度（David Perdue）也透過推特感謝台灣的捐贈。喬治亞州州眾議院也發布新聞稿對台灣伸出援手表示感謝。

洪中明則表示，台灣對美國深受疫情衝擊感同身受。此次致贈喬治亞州的10萬片口罩是台灣第2波向國際社會捐贈的人道援助，也具體彰顯台灣與喬治亞州36年姊妹州情誼。（編輯：韋樞）1090422

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