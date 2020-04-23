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哭哭啼啼不是男子漢發言惹議 趙天麟認錯道歉

最新更新：2020/04/23 12:04

（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨立委趙天麟昨天質詢時批評敦睦艦隊支隊長陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢」，引發外界議論。他今天公開道歉，強調錯就應該認錯，很多網友的批評與指教，他都接受。

敦睦艦隊爆發武漢肺炎疫情，群聚感染至今有28名官兵確診，109敦睦支隊長陳道輝遭國防部懲處調職，立法院外交及國防委員會召委呂玉玲昨天上午在委員會的會議上與他電話連線，陳道輝哽咽強調有回報、沒有隱匿疫情。

趙天麟在質詢時一句「哭哭啼啼的不是男子漢」，引發質疑。他昨天晚上在臉書發文致歉，但大批網友們仍湧進留言批評。

趙天麟上午在立法院再度公開受訪致歉，他說，昨天的質詢自己太情緒，固然是在監督軍方隱匿官兵發燒情況，但用「男子漢不該哭哭啼啼」這樣的用語與形容詞實在不恰當。

趙天麟說，當天是在比較焦急與激動的情緒下做這樣的表達，錯就應該認錯，很多網友的批評與指教，他都接受。

被問到對陳道輝道歉還是對用語做了不好的示範向社會大眾道歉，趙天麟表示，應該是後者，用這樣的形容詞去表達要監督的事情是不對的，但對於要監督的內容，沒有錯，還是要繼續監督下去。（編輯：蘇志宗）1090423

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