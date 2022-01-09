Omicron進入社區 賴清德：謹慎以對、不要恐慌

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）副總統賴清德今天出席「黃氏大宗祠江夏紫雲寺落成剪綵典禮」時致詞表示，他要代替總統蔡英文叮嚀大家兩件事，一是面對COVID-19新變異株要謹慎以對，但不要恐慌；二是一定要注射疫苗。

位於高雄市燕巢區的「黃氏大宗祠江夏紫雲寺」今天上午舉辦落成剪綵典禮，來自各縣市的黃氏宗親們及賴副總統、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人出席。

賴副總統說，蔡總統很重視這場活動，但因公務繁忙，因此由他代表出席。他並轉達總統的話表示，黃氏宗親在各行各業都有傑出表現，對台灣發展有很好貢獻，非常感謝黃氏宗親在社會中的奉獻。

賴副總統表示，他要代表總統報告2件事，第一是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株已進入台灣社區，希望大家謹慎以對，但不要恐慌，繼續配合政府的防疫措施，包括戴口罩、勤洗手等；第二，就是一定要注射疫苗。

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賴副總統說，Omicron傳染性很高，年紀大又有慢性病的長者，若感染恐怕難以承受。他提醒還沒打第2劑疫苗的人一定要去接種，且若符合施打第3劑時，更要去接種第3劑，加強保護力。

賴副總統指出，面對疫情，除感謝國人支持政府防疫政策，企業家站出來組成口罩國家隊也功不可沒，其中南六企業董事長、高雄黃氏宗親會理事長黃清山，不只提供台灣社會需要，對國際需求也大方捐輸，照顧自己也幫助他人。（編輯：謝雅竹）1110109