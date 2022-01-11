屏東縣長初選 莊瑞雄鍾佳濱盼良性競爭、縣民決定

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委周春米今天召開記者會，宣布參加民進黨屏東縣長初選；日前已宣布投入屏東縣長初選的民進黨立委莊瑞雄表示，祝福周春米，也希望這次初選能建立黨內良性競爭的典範。

有意角逐屏東縣長的民進黨立委鍾佳濱，也給予周春米祝福，並說初選過程各自爭取認同、大選則團結對外，一切由屏東縣民決定，是他們一貫的理念。

周春米今天在屏東召開記者會，宣布參加2022年屏東縣長黨內初選，屏東縣長潘孟安等人到場力挺。

對此，莊瑞雄在立法院接受媒體聯訪及在媒體群組發文指出，祝福周春米的參選記者會圓滿成功，也希望這場初選能建立黨內良性競爭的典範。

談到初選，莊瑞雄說，這比的是價值、路線與操守，而不是妥協與利益交換；屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結。

莊瑞雄強調，指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥。

莊瑞雄最後談到，期待這次的初選能良性競爭、光明正大，不要有引進國民黨勢力介入的情形發生，也不該與國民黨地方派系結合，否則這會很對不起民進黨內的前輩，屏東民眾看了也會搖頭。

對於周春米召開初選記者會，鍾佳濱透過媒體群組發文給予祝福，並希望圓滿順利。

鍾佳濱說，台灣經歷公投、補選2次選舉活動後，深刻理解到只要民進黨推出優秀的人選，民眾就會挺正派的候選人，而他目前不僅是屏東選出的立委，要為家鄉爭取建設，同時也是國會議員，有義務為國家未來盡一份力。（編輯：蘇龍麒）1110111