陸軍：對美採購M136火山車載布雷系統

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陸軍19日證實，行政院已核定對美軍購「M136火山車載布雷系統」的「九陣專案」。圖為美軍現役M977重型機動戰術卡車，搭載M136火山布雷系統。 （圖取自維基百科共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社記者游凱翔台北19日電）陸軍今天證實，行政院去年已核定對美軍購「M136火山車載布雷系統」的「九陣專案」，目前由國防部辦理發價書需求信函核定作業中；M136具機動性高、散布面積廣、作業速度快等特性。

目前國軍對美國軍購，分別有M1A2T戰車、MQ-9B（海上衛士）無人機、岸防巡航飛彈系統（CDCM）的岸置魚叉飛彈、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、F-16V（Block70）戰機等項目，而國防部111年度預算共新台幣3726億元，更是歷年最高。

不願具名的陸軍官員下午告訴中央社記者，行政院去年已核定對美採購「M136火山車載布雷系統」的「九陣專案」，目前由國防部辦理發價書需求信函核定作業，後續將於美方「知會國會」同意，並回覆陸軍簽署後才生效啟動。

陸軍官員說，專案生效後將與美方定期實施專案管理會議，確保如期如質進行。

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火山（Volcano）系統分為M139空中布雷、M136車載布雷版本。針對車載版本，美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。

根據民國110年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，軍購案奉總統及行政院核定後，建案單位呈發價書需求信函（LOR for LOA）並簽奉國防部長核定，再經由總統核定後，通知台灣駐美軍事代表團向美方遞交發價書需求信函；美方在進行軍售必要性審查（含跨部會審查），再進行知會國會及安合局網站公告，提供發價書（LOA）。最後立法院審查預算通過並經國防部核定採購計畫後，繼續由建案單位通知駐美軍事代表團簽署LOA，並進行付款與後續執行事宜。（編輯：謝佳珍）1110119