拚包租代管8萬戶 吳澤成：研議延續誘因配套

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院政務委員吳澤成表示，包租代管對於房東的獎勵有3年租約期限，可能影響房東意願，已建議內政部研擬延續誘因的配套措施，例如鼓勵地方政府持續減免地價稅、房屋稅等。

內政部次長花敬群說，減稅的相關立法都會要求有一定期間，但社宅政策很明確，包租代管對房東的相關優惠減免必定會延續，時間到了會再修法持續。

現行社會住宅政策分3部分，包含直接興建12萬戶、包租代管8萬戶以及旅館、國有房舍轉型社會住宅2萬戶，預計2024年達標。吳澤成接受中央社訪問時表示，總統很重視社宅進度，2020年連任後幾度找他與政委張景森，要求盯緊政策執行。

吳澤成說，總統當時將社宅政策與國軍興安專案改造舊營舍等都交給他，更直接說「反正蓋房子都跟你（吳澤成）有關係」；他則自我要求，總統的承諾絕不打折扣，會全力以赴，相關流標個案也已協處。

根據內政部資料，截至民國110年12月底，直接興建社宅累積發包5萬4554戶；其中，中央1萬6732戶，地方3萬7822戶，以目標12萬戶估算，達成率約45%，流標個案已降至個位數。另外，規劃中有7萬餘戶，整體上看12萬6257戶。

吳澤成表示，經公共工程委員會協處，發現大部分流標的社宅交通動線不佳、施工環境差，過於偏遠，有區位問題，另也有備標內容、規格不夠完整的狀況，已要求內政部檢討，是否改以先設計再發包方式解決。

吳澤成說，經檢視，發現有些社宅標案未要求特定規格的家具，而是直接指定特定廠牌，等同限制競爭，須持續注意避免類似情況。

另外，外界曾質疑，政府將已決標尚未興建的社會住宅列入達成率。吳澤成說，決標發包是最低限度，代表案件確切可以執行，不會因為換人做就被推翻。

社會住宅包租代管提供房東多項獎勵，3年租約期間，提供租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免，每屋每年有1萬元修繕補助、公證費等補助。根據內政部資訊，去年底已媒合3萬158戶，預定今年起每年媒合2萬戶，2024年至多能達標9萬戶。

吳澤成說，包租代管對於房東的獎勵有3年租約期限，可能影響房東意願，已建議內政部研擬延續誘因的配套措施，例如鼓勵地方政府持續減免地價稅、房屋稅，並適時公布各地方政府稅優措施，提升房東參與意願。

吳澤成表示，也已建議財政部針對囤多房者，研議全面性查核計畫，擴大查核範圍。

旅館、國有房舍轉型社會住宅部分，最快2月招租。吳澤成說，社會住宅持續發包中，但仍須照顧興建期間民眾對社會住宅的需求，因此推出國有低度利用房舍修繕轉型社會住宅，以及旅館轉型社會住宅的中繼性質方案。（編輯：蘇志宗）1110130