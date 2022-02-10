更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南高中生確診曾參加冬令營 學校已停課
首頁 / 政治

英國會訪問團2月底來台 傳達保衛民主訊息

2022/2/10 23:58（2/11 09:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國國會外交委員會9名成員預定2月下旬訪問台灣，包含主席圖根哈特（圖）。（圖取自facebook.com/tomtugendhat）
英國國會外交委員會9名成員預定2月下旬訪問台灣，包含主席圖根哈特（圖）。（圖取自facebook.com/tomtugendhat）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國國會外交委員會今天告訴中央社，預定2月下旬訪問台灣。主席圖根哈特說，訪台行意在傳達英國將堅定保衛台灣展現的民主價值。

訪團預計19日出發，訪問期間規劃拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫及其他政府部會高階官員。

根據公開資料，英國國會外委會上一次訪台是在2006年前總統陳水扁在任期間。本屆外委會有11名成員，預計訪台的有9人，包括主席圖根哈特（Tom Tugendhat）。

時任總統陳水扁（前右）2006年在總統府接見英國國會議員訪團，並就兩國經貿文化交流彼此交換意見。（中央社檔案照片）
時任總統陳水扁（前右）2006年在總統府接見英國國會議員訪團，並就兩國經貿文化交流彼此交換意見。（中央社檔案照片）

圖根哈特向中央社表示，他十分期待訪問台灣；台灣展現的民主價值面臨來自北京較以往更強大的壓力，外委會訪台意在傳達英國將堅定保衛台灣的民主價值。

圖根哈特指出，英國國會議員早該訪問台灣，這不僅是為了表達英國與台灣同在，也是為了向台灣取經。台灣處於中共影響力作戰的第一線，而英國也是中共相關活動的受害者。

他說：「我們必須了解如何深化合作，以有效應對侵蝕自由民主的各種威脅。」

若順利成行，這將是絕大多數外委會成員首度訪問台灣，圖根哈特是其一。他也是中國去年3月宣布制裁的5名英國國會議員之一。

至少3名國會議員去年曾向中央社記者透露，外委會醞釀訪問台灣已久，今年2月可望成行，但仍須考量疫情等因素。近期英國各界對台灣的興趣大增，訪台行為外委會主動規劃。

駐英國代表處表示，一向歡迎英國國會議員訪台，以增進對台灣政經情勢發展的瞭解及台英交流，駐處也與國會友人維持良好交流。（編輯：張佑之）1110210

延伸閱讀
英國會議員聯名致函強生 要求外交抵制北京冬奧挺台決議案通過特殊罕見 法國議員：大家都應該是台灣人繼巴拉圭為台發聲 法國衛生部籲世衛不遺漏任何區域全球民主指數台灣排名第8 高居亞洲之冠斯洛維尼亞總理印媒專訪：與台灣洽談互設代表處英國會議員屢遭安全威脅 與選民面見傳統受挑戰英跨黨派領袖向遇刺議員致哀 籲加強民代維安
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族