拚年底選舉 黃健庭：國民黨會給年輕人更多機會

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）年底高雄市長選舉，國民黨人選未定，國民黨高市黨部主委許福明說，傳言人選很多，但不論是誰，前提都要團結才行。國民黨秘書長黃健庭說，國民黨未來會給年輕人更多的機會與舞台。

國民黨高市黨部今天舉行111年新春團拜暨黨員座談會，黃健庭南下主持並與地方幹部及黨員座談，許福明與立委吳怡玎及黨籍議員等出席。

年底高雄市長選舉，民進黨由市長陳其邁尋求連任，國民黨則外傳台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅可能參選，但兩人至今未證實。許福明今天在座談會表示，外面傳言很多不同的市長人選，不論人選是誰，前提國民黨要先團結，如果沒有團結，就沒有機會勝選。

許福明並指，國民黨在高雄要重返執政、議會要過半，基層里長的席次更要擴大，國民黨在高雄贏，國民黨全台才會大贏。

黃健庭也在座談會說，團結才會勝選，歷史證明只要分裂不團結就會失敗，不管人選是誰，團結才是勝選道路。

針對黨務改革，黃健庭坦言擔心年輕世代與國民黨的距離愈來愈遠，認為如何贏回年輕人的認同，與國民黨在選舉時能不能給年輕人機會有密切關係，年輕人如在國民黨得不到發揮的舞台與機會，就是把優秀的人才拱手讓人。

黃健庭說，一個政黨如果不能得到年輕人認同，這個黨是沒有未來的，所以未來國民黨會提供更多的機會與舞台，讓下一個世代的年輕人能有更多的機會為國家服務，有發光發熱的機會。（編輯：陳仁華）1110213