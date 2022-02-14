財經雙首長甜蜜會面 齊做巧克力推立陶宛蘭姆酒[影]
2022/2/14 12:12（2/14 13:20 更新）
蘇建榮（右）帶著立陶宛蘭姆酒拜訪龔明鑫（左）。（圖取自facebook.com/ndc.gov.tw）
（中央社記者潘姿羽台北14日電）國發會臉書日前揭露財政部長蘇建榮與國發會主委龔明鑫「秘密會面」，今天揭曉答案，原來蘇建榮帶著立陶宛蘭姆酒拜訪，兩人還一起製作蘭姆酒心巧克力，除了祝大家情人節快樂，也希望共同支持立陶宛蘭姆酒。
龔明鑫與蘇建榮同屬「北大幫」，都是中興法商學院（現為台北大學）校友，不只有學長學弟的淵源，兩人先後成為蔡政府財經內閣的大將，也讓關係更為深厚。
國發會臉書今天發布影片，內容指出，蘇建榮日前帶著立陶宛蘭姆酒拜訪龔明鑫，感謝龔明鑫於去年10月下旬率中東歐經貿考察團出訪，與立陶宛建立更緊密的連結，進而促成立陶宛蘭姆酒來到台灣。
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因應情人節到來，兩人更挽起袖子，一起製作蘭姆酒心巧克力；龔明鑫笑說，他要在情人節給太太一個驚喜，「等她吃完以後，我再說這是蘇部長做的」。
國發會也提供關於立陶宛蘭姆酒的4種「不專業食譜」，除了可以製作蘭姆酒調酒，還有香煎牛排、蘭姆酒香葡萄法式吐司，以及蘭姆酒心巧克力；影片結尾，龔明鑫與蘇建榮也共同祝賀大家情人節快樂，並喊話支持立陶宛蘭姆酒。（編輯：潘羿菁）1110214
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