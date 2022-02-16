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中共官媒指藍委暗獨 朱立倫批評戰狼嘴臉跋扈獨斷

2022/2/16 09:52（2/16 10:02 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）中共「人民政協報」刊文點名國民黨立委陳以信、林為洲為暗獨，國民黨主席朱立倫今天表示無法認同，並指出，該文那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，是追求互助共榮的障礙。

人民政協報近日刊出文章砲轟「台獨勢力」，並點名陳以信與林為洲是暗獨。朱立倫昨天受訪時強調，國民黨的立場是捍衛中華民國，以台灣人利益為優先，國民黨立委的立場也是如此，盼各方說法能相互節制。

朱立倫今天上午透過臉書指出，人民政協報刊文抨擊陳以信、林為洲為「勾結國際反華勢力」的「國民黨頑固派」，扣上「暗獨」大帽，措辭激烈嚴峻，引起台灣各界矚目。他對該文的論調深感遺憾，完全無法認同。

朱立倫說，國民黨的核心使命，是捍衛中華民國主權與憲政體系，保障台灣社會的自由、民主與開放，跟台灣人民站在一起。這是國民黨的基本立場，也是國民黨每個立委的天職，大家就是中華民國派。

朱立倫也說，隨著近年台海衝突風險升高，共軍擾台動作頻頻，國民黨除了力促兩岸自制、交流對話、珍惜和平，當然也要爭取國際社會支持「自由民主」的各種力量，共同維護與支持中華民國。

朱立倫表示，國民黨致力維繫區域安全和平，追求互助共榮。該文那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是這條路上的障礙。信任積累的路漫長，摧毀卻只在一瞬間，區域穩定和平發展，彼此都需要更珍惜。（編輯：郭無患）1110216

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