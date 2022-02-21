蘇貞昌：陳菊是人權鬥士 不會在意不禮貌人身攻擊

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（中央社記者陳俊華台北21日電）民眾黨市議員參選人黃瀞瑩遭質疑在臉書留言諷刺監察院長陳菊的身材。行政院長蘇貞昌今天說，陳菊是一輩子為人權、自由奮鬥的人權鬥士，相信不會在意後輩對她不禮貌的人身攻擊。

台南市長黃偉哲也透過臉書表示，那些輕蔑的攻擊，只會更顯輕蔑者的無知，台灣社會不應該繼續忍受如此粗暴的政治文化肆虐，請民眾黨主席柯文哲約束參選人。

媒體報導，黃瀞瑩與民眾黨發言人楊寶楨在臉書留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相啊！」等字句，遭質疑是在諷刺陳菊的身材。

蘇貞昌上午出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid 開幕典禮」受訪時表示，40幾年前在軍事法庭上，他看著20幾歲的陳菊，為台灣的民主自由奮鬥，面對唯一死刑的軍法審判不憂不懼、從容答辯。

蘇貞昌說，陳菊一輩子為人權、自由奮鬥的人權鬥士，「相信她不會在意後輩對她不禮貌的人身攻擊」。

另外，外傳行政院發言人羅秉成、經濟部長王美花被勸進參選縣市長。蘇貞昌表示，部會首長非常努力、表現優秀讓各界肯定而有所期待，他與有榮焉，相信部會首長在崗位上都會盡心盡力，把目前工作做好為重；至於相關選舉規劃，要尊重個人規劃。（編輯：黃瑞弘）1110221