精進心理師考試 考選部：率先採行申論題線上作答

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考選部今天說，憂鬱症已躍升全世界第2大疾病，心理師專業對民眾更顯重要；為精進心理師考試，7月將舉行的臨床心理師及諮商心理師考試，率先採行申論題線上作答，以因應數位發展趨勢。

考選部透過新聞稿表示，現代社會的高度發展及快速變遷，促使日常生活型態趨向複雜多元，連帶造成家庭、職場、校園、社區充斥著無所不在緊張與壓力，其衍生的焦慮、憂鬱等身心困擾，已成為民眾的文明病症，影響生活品質與心理健康至鉅。

考選部指出，世界衛生組織（WHO）曾表示「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，並在2020年強調，憂鬱症已躍升全世界第2大疾病，僅次於心血管疾病，顯見心理健康的重要性。

考選部說，心理師專業對民眾更顯重要，將持續精進心理師國家考試，提升專業能力守護民眾心理健康。目前專技人員考試計有84類科，心理師考試包括臨床心理師及諮商心理師2類科的應考資格門檻最高，必須具備碩士以上學歷。

考選部表示，從民國91年開辦以來至110年止，已辦理37次考試，其中臨床心理師累計及格人數1815人，諮商心理師累計及格人數4483人，為民眾心理健康照顧提供專業穩定的人力資源。

考選部說，為精進心理師考試，規劃7月舉行的臨床心理師及諮商心理師考試，率先採行申論式試題線上作答，以因應數位發展的時代趨勢，提升專業人才掄選甄拔的考試技術，並致力於推動兼容公平、安全及前瞻未來的國考數位轉型策略。

據考選部統計，110年臨床心理師考試報考人數229人、到考率84.72%、及格率77.84%，國內設置臨床心理相關科系的15所大學中，一半以上學校超過總體平均及格率。

另外，諮商心理師考試報考人數為626人、到考率83.07%、及格率68.77%，國內設置諮商心理相關科系的30所大學中，也有一半以上學校超過總體平均及格率。（編輯：林克倫）1110221