醫事人員國考生確診 考選部：全力配合疫調

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（中央社記者賴于榛台北24日電）台北市某檢疫所一名曾參與醫事人員國考的護理師今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。考選部下午發布新聞稿指出，已配合提供相關試場可能接觸者名單供衛生單位研判分析，後續也將全力配合疫調。

考選部說，111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試已於19日至20日舉行完畢；考試期間的各項防疫措施，均配合中央流行疫情指揮中心防疫因應指引，依照國家考試防疫標準作業程序審慎辦理。

考選部表示，經查，該名確診者參加2月19日1天的護理師考試，考試期間並無發燒、咳嗽或身體不適等狀況；而針對此確診個案，考選部已配合提供相關試場可能接觸者名單供衛生單位研判分析，後續如有其他需要，考選部將全力配合疫調。

考選部也說，國家考試舉行前，均事先與衛生福利部疾病管制署的「查詢檢疫及隔離清單」介接比對，並加強提醒應考人，如「確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」等被限制不得外出管制期間，均不得應試。

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另外，得參加考試的應考人，考試當天須繳交健康關懷表，於各試區入口處量測體溫正常後始准入場應試。

考選部表示，疫情期間的國考，均以兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全等前提下，按各項應變事宜及防疫措施妥善規劃，與應考人共同落實各項防疫作為，除試務工作人員均已完整接種2劑疫苗，亦籲請應考人完成2劑疫苗或第3劑追加劑的接種。（編輯：林興盟）1110224