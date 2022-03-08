蘇貞昌引孫中山詩賀婦女節 蔡其昌遭誤認作者

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委林宜瑾今天質詢，詢問行政院長蘇貞昌對於婦女的觀感；蘇貞昌引用國父孫中山的詩說明，但第一時間未講明作者是誰，只說「在上面的」，讓林宜瑾誤認為是立法院副院長蔡其昌，引起現場一片笑聲。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，而今天剛好是國際婦女節，林宜瑾質詢剛開始，詢問蘇貞昌對於婦女的觀感為何。

蘇貞昌說，「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊點燃多少家庭、新的一天，把零零碎碎縫補成美麗；人類生了女人，女人卻生了全人類。這個世界如果沒有女人，將少了50%的真、70%的善、100%的美」。

林宜瑾聽完後稱讚蘇貞昌很厲害、會寫詩；蘇貞昌回應，這不是自己寫的，不敢掠美，寫這首詩的人，跟他一樣都是做政治工作，也曾公開說愛女人勝過讀書，而且也很有魅力、口才很好，到處募款，甚至被大金主的女兒愛上，也把人家拐跑，「這個人你我都認識，就在上面」。

林宜瑾說，「這個人是蔡其昌嗎？很厲害」。

而在林宜瑾的質詢快要結束前，蘇貞昌請林宜瑾給他一點時間解釋，並說剛剛說寫詩的那個人，「我沒說坐在上面，我沒說是誰，你說是蔡其昌，但不是蔡其昌」。

會議主席蔡其昌也在質詢結束後表示，「我後面那位（孫中山遺像）才是，後面那位比較厲害，我沒那麼厲害」。（編輯：趙蔚蘭）1110308