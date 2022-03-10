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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄烏戰爭會打多久？陳明通：半個月或一個月有初步結果

2022/3/10 13:12（3/10 13:27 更新）
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立法院外交及國防委員會10日邀請國防部、外交部、國安局就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告，國防部長邱國正（右）、國安局長陳明通（左）列席備詢。中央社記者鄭清元攝 111年3月10日
立法院外交及國防委員會10日邀請國防部、外交部、國安局就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告，國防部長邱國正（右）、國安局長陳明通（左）列席備詢。中央社記者鄭清元攝 111年3月10日
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（中央社記者游凱翔台北10日電）俄羅斯入侵烏克蘭，民進黨立委蔡適應今天質詢國安局有無研判戰爭何時結束。局長陳明通回應，這種事情蒲亭也無法拖太久，「半個月或一個月，有一些初步的結果」。

國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨立委蔡適應表示，英國廣播公司（BBC）曾報導，俄羅斯入侵烏克蘭最後可能有五種結果，並詢問外交部、國安局有無判斷戰爭可能結果。

外交部次長田中光對此不評論；國安局長陳明通指出，不只BBC，大西洋理事會（Atlantic Council）、布魯金斯學會（Brookings Institution）都曾專文分析可能的各種局勢演變，但國安局是思考蒲亭的「終戰策略」何時會停止。

陳明通表示，若蒲亭沒有拿到一些東西，回去可能就被罷黜，所以一點退路都沒有，但是往前走的軍事行動也有停滯情況，所以開始用大規模殺傷性武器，另外，歐洲、美國及中國也介入斡旋，且烏克蘭總統澤倫斯基也有妥協。

陳明通也表示，蒲亭現在加大更激烈的軍事行動，都是在「gambling」（博弈）。蔡適應追問，國安局研判戰爭還會持續多久，陳明通回應，這種事情蒲亭也無法拖太久，「半個月或一個月，有一些初步的結果」。（編輯：翟思嘉）1110310

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