空軍：幻象等3型戰機暫停訓練 驅離共機任務照常

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（中央社記者游凱翔台北14日電）幻象戰機今天在台東外海失事，所幸飛官成功獲救。空軍督察長柳惠千少將下午表示，今天起幻象戰機全面停飛執行天安特檢，同時暫停F-16、IDF經國號等機型訓練，但驅離共機的偵巡、警戒任務正常。

新竹空軍基地1架幻象2000戰機（機號2017），上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校成功跳傘，後送醫院檢查後無大礙。

空軍司令部下午召開記者會，柳惠千針對事故原因表示，戰機有機械故障，確切故障原因仍待細查，需由飛官描述、打撈殘骸後才能確定是哪個系統故障；可確定的是，飛官在返場過程有呼叫「故障」，並採直線儘速返場，但發動機已無法維持飛行姿態，且動力不足以保持安全飛行，因此毅然決然跳傘。

柳惠千指出，飛官是在有準備情況下完成跳傘，得以在最短時間內獲救，且沒有明顯外傷。另外，幻象機的建議跳傘高度是2000呎，飛行員跳傘時高度也約2000呎；因此，不管在跳傘決心及跳傘前準備動作，都做了很好示範。

柳惠千強調，今天起幻象型機全面停止飛行，執行天安特檢及調查；另也暫停包括 F-16 F-16小檔案 戰機機長15.03公尺、翼展10公尺、高度5.09公尺

最大平飛速率2馬赫、最大航程3889公里

1992年向美國採購150架F-16A/B型戰機

1997年4月起陸續交機

可配備AIM-120C中程空對空飛彈、AIM-7M麻雀中程空對空飛彈、AIM-9M響尾蛇短程空對空飛彈、GBU-10、GBU-12雷射導引炸彈，Mk 82、Mk 84炸彈、CBU-20石眼子母彈、AGM-84L空射魚叉反艦飛彈 看更多 關閉 、IDF經國號等其餘機型訓練，但包括驅離共機在內的偵巡、警戒任務正常。

柳惠千提到，幻象機隊進行天安特檢，原擔負的作戰警戒任務改由IDF、F-16擔負，可滿足且應對高威脅程度的任務負荷。

至於停飛是否造成台灣空防出現漏洞，柳惠千表示，空軍的兵力是統一指揮、集中運用，不會因為其中一型機故障或任務調整而影響空防，包含前一陣子的IDF及F-16性能提升，都能夠隨時機動調整。

針對事發經過，柳惠千說明，這架幻象機上午10時8分從台東志航基地起飛執行例行戰訓任務，11時5分返場過程以無線電回報機械故障，11時26分於志航基地南面10浬彈射跳傘；隨後UH-60M黑鷹直升機在11時53分目視到跳傘飛官，11時56分執行吊掛作業、12時6分吊掛完成、12時13分降落志航基地、12時18分轉送馬偕醫院檢查。

柳惠千提到，今天上午10至12時，吹北北東風，風速2至5海浬，能見度4000公尺，2000呎有雲層，但天氣符合訓練標準。

在機務情況及人員資料部分，這架幻象機於87年2月26日出廠，上次週檢於去年9月29日出廠，迄今飛行均無異常；飛官黃重凱為空軍官校95年班，飛行總時數1434小時、幻象時數1125小時，居住新竹市、已婚且育有2女。

至於外傳這架幻象機是因驅離共機時失事，柳惠千澄清，今天的任務並不是針對共機，而是執行一般例行性戰訓任務。（編輯：林克倫）1110314