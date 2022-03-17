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瑪丹娜名曲美麗之島建醫院 貝里斯感謝台灣援助

2022/3/17 23:22（3/17 23:43 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北17日電）甫結束訪台行程的貝里斯總理布里仙紐昨天透過官方推特宣布，感謝台灣政府應允援助3360萬貝里斯元（約新台幣4億7千萬元），該筆經費將用於協助貝里斯最大的安伯格里司島（Ambergris Caye）興建醫院。

布里仙紐（John Briceño）伉儷3月8日至12日率領多位閣員訪問台灣，期間拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮，並參加由外交部中美洲經貿辦事處主辦的「台灣－貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」。

布里仙紐昨天在官方推特（Twitter）貼出新政策宣傳海報指出，他很高興地宣布，貝里斯將獲得來自台灣的3360萬貝里斯元捐助，這筆經費將用於設計、興建安伯格里司島上的一座新醫院。

布里仙紐推文指出，感謝我們的好朋友，台灣的政府與人民，使安伯格里司島新醫院得以在本會計年度開始興建，這座新醫院擁有45張病床位，2萬8千平方英尺及最先進的設施，可提供基礎與中層醫療照護。

安伯格里司島位在貝里斯東北方，是貝里斯最大外島，曾多次被旅遊網站票選為「全球最佳度假島嶼」。瑪丹娜（Madonna）名曲「美麗之島」（La Isla Bonita），即是描述該島上的聖佩德羅城（San Pedro）。

不過，安伯格里司島上一直沒有任何醫院，主要依賴一間提供基本醫療照護的診所，出現緊急或重大醫療狀況，皆須後送貝里斯市區處理。

根據「聖佩德羅太陽報」（The San Pedro Sun）2020年6月報導，至少從2011年以來，興建安伯格里司島醫院的談判就開始進行，島上居民不斷被承諾將獲得適當醫療照護，卻一直跳票；貝里斯前總理巴羅（Dean Barrow）2020年6月25日發布新聞稿指出，因為COVID-19疫情與資金緊張，安伯格里司島全方位醫院的興建計畫將「無限期擱置」。

聖佩德羅太陽報2020年的報導引述巴羅指出，貝里斯政府原本有意將島上一個閒置旅遊物業改建為醫院，且已向台灣尋求資金，後來卻爆發疫情，資金沒有到位，興建醫院計畫只能被擱置。（編輯：林克倫）1110317

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