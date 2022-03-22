賑濟烏克蘭募款倒數10天 善款累計7.98億元

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（中央社記者陳俊華台北22日電）賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午5時，累計收到新台幣7億9836萬元善款，今日最大筆款項為2筆各100萬元；這次募款專案目標10億元，距離截止日4月1日還有10天。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部3月2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，4月1日截止捐款。其中，線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款3月27日晚間11時59分先行關閉。

根據賑災基金會網站公布最新捐款明細，截至下午5時，賑濟烏克蘭專戶共收到7億9836萬171元、共11萬7345筆善款，其中實體帳戶統計6億3624萬元，線上多元支付平台收到1億6211萬元。

基金會指出，今天收到最大筆款項為2筆各100萬元；這次募款專案目標10億元，目前距離截止日還有10天，有意捐款民眾可把握時間。

基金會也說，配合外交部2波援助計畫，已從專戶撥付4.5億元，用以協助烏克蘭難民醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。（編輯：黃國倫）1110322