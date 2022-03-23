視訊安倍 蔡總統：印太區絕不容許片面武力改變現狀[影]

總統蔡英文（下）22日和日本前首相安倍晉三（上）對談，兩人談及俄羅斯入侵烏克蘭的戰事。（日華懇提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月22日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北23日電）總統蔡英文昨天受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三對談，蔡總統提到，俄羅斯入侵烏克蘭，這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。

總統府上午發布新聞稿，就日華議員懇談會總會年度大會，總統蔡英文受邀以與日本前首相視訊對談，雙方就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢，以及確保自由開放印太戰略的和平穩定等4項議題交換意見。

總統表示，非常期盼今後雙方能夠繼續一起努力，培育台日進一步的友情。福島核電廠事故發生11年以來，世界各國都陸續放寬或是解除對日本食品相關的進口限制，台灣也在上個月宣布放寬鬆綁福島5縣市食品管制的措施，展現台灣願意接受國際標準，以及面對、解決困難貿易問題的決心。

總統說，經濟跟貿易的成長是國家穩定最重要的因素之一，台日之間可以一起努力，讓印太地區的經濟可以更強而有力，也期盼日本持續促成台灣加入CPTPP。

影片來源：presidentialoffice

她進一步表示，非常感謝日本方面的支持，台灣跟日本攜手合作，克服疫情跟自然災害等難題。當前烏克蘭的情勢持續嚴峻，國際社會也都高度關注。烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受。台灣作為全球民主夥伴的一員，已參與對俄羅斯的經濟制裁，也已啟動對烏克蘭的人道救援行動，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。

總統表示，這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責。這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。她要藉此感謝日本持續在各種國際場合，強調台海和平穩定的重要性，期盼今後持續深化台日各種交流合作，共同促進區域的和平穩定。

針對烏克蘭問題，安倍認為，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

安倍提到，去年曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。當然這是他個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是他個人所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然絕不能允許武力片面的改變現狀。因此，他認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。

蔡總統表示，台灣高度認同「自由開放印度太平洋」的內涵，作為印太區域的一員，也期盼貢獻區域和平繁榮。台日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。她相信，台日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。

最後，安倍提到，期盼未來還能有機會線上跟蔡總統交換意見，他個人更加期盼能早日訪問台灣，再度與蔡總統親切地交換意見；蔡總統期待，能夠有機會在台灣接待安倍，她相信在台灣很多的人都希望能夠看到安倍來訪問。

現場與會者包括中華民國駐日代表謝長廷、日華議員懇談會會長古屋圭司及眾多日本參眾議員等人。（編輯：張均懋）1110323

總統與安倍前首相對談內容如下：

安倍前首相：好久不見，能再度與蔡英文總統見面，並且有對談的機會，個人感到非常的榮幸，總統一切都還好嗎？

如總統所知，今晚「日華議員懇談會」在東京舉辦大會，作為稍後會員聯誼會的驚喜橋段，大會特地安排個人與總統進行視訊對談，由於個人也是日華議員懇談會的顧問，所以只能聽從平常渥蒙總統關照的日華懇古屋圭司會長的安排。另外，對於配合日方時間的安排，稍微延後來舉行這個視訊對談，個人要再度表示感謝之意。

總統：謝謝您，我真的很高興有這個機會跟安倍前首相進行視訊，前陣子我們有交談的機會，不過都是在電話上，今天是在視訊的時候看到您本人，看到精神很好，非常高興。

去年疫情最嚴重的時候，我們得到了日本方面的協助，給我們提供很多的疫苗，讓我們能夠管控整體的疫情，尤其是Omicron所帶來的衝擊，都可以把它管控住。臺灣現在整體的疫情算是穩定，所以我要藉這個機會，謝謝我們日華懇的所有的參眾議員對臺灣關係的貢獻，也要謝謝安倍前首相、菅義偉前首相、還有現任的岸田首相對臺灣的支持。

安倍前首相：記得在疫情爆發初期，臺灣捐贈日本大量的口罩及防護衣，並且提供醫療等器材，展現對日本難能可貴的友誼，不僅個人由衷的感激，相信所有的日本國民也感同身受。11天前剛好是東日本大地震屆滿11週年的日子，311發生之際，來自於臺灣的援助，身為日本人，個人永遠不會忘記，再次表達感謝之意。

總統：我也非常期盼今後雙方能夠繼續一起努力，來培育我們臺日進一步的友情，福島核電廠事故發生11年以來，世界各國都陸續放寬或是解除對日本食品相關的進口限制，臺灣也在上個月宣布放寬鬆綁福島五縣市食品管制的措施，展現臺灣願意接受國際標準，以及面對、並且解決困難貿易問題的決心。經濟跟貿易的成長是國家穩定最重要的因素之一，臺日之間可以一起努力，讓印太地區的經濟可以更強而有力，也期盼日本持續地促成臺灣加入CPTPP。

安倍前首相：誠如剛剛總統所提到的CPTPP，是個人擔任首相的時候簽署生效的協定，創始11個會員國的部長已表明接受新經濟體的加入，擴大成員國的決心，現在正與英國進行相關的協商。我們期待臺灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠儘早來加入。

總統：非常感謝日本方面的支持，臺灣跟日本攜手合作，克服了疫情跟自然災害等難題。當前烏克蘭的情勢持續嚴峻，國際社會也都高度關注。烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓臺灣人民感同身受。臺灣作為全球民主夥伴的一員，我們已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後臺灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。

安倍前首相：個人卸任首相已經超過一年半，短時間內也發生過許多事情，話說回來，在推舉菅義偉首相後任的自民黨總裁選舉上，也感謝總統以民進黨主席的身分，與高市早苗總裁候選人進行視訊對談。個人十分樂見日本跟臺灣超越外交層級和職業的藩籬，建立更加緊密的互動關係。

針對方才總統提到的烏克蘭問題，個人認為，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

總統：這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責。這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。也要藉此感謝日本持續在各種國際場合，強調臺海和平穩定的重要性，期盼今後持續深化臺日各種交流合作，共同促進區域的和平穩定。

安倍前首相：去年，個人曾在臺灣智庫舉辦的研討會上指出，「臺灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。當然這是個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是個人所提倡的一個構想，臺日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀。因此，個人也認為，為維持地區的安定，臺灣跟日本共享情資是相當重要的。

總統：臺灣高度認同「自由開放印度太平洋」的內涵，作為印太區域的一員，我們也期盼貢獻區域和平繁榮。臺日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。本人相信，臺日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。

安倍前首相：感謝，個人雖然還有許多話題想與總統交換意見。但是礙於時間的限制，必須將主場讓予日華懇的聯誼會，也期盼未來還能有機會線上跟總統交換意見，當然，個人更加期盼能早日訪問臺灣，再度與總統親切地交換意見。

總統：謝謝您，我今天非常感謝有這個機會跟安倍前首相會晤，受益良多。我也非常期待能夠有機會在臺灣，接待您到臺灣來訪問。我相信在臺灣很多的人都希望能夠看到您到臺灣來訪問。

在這裡，我也要特別感謝在場的古屋圭司日華懇會長，今天安排這個視訊，我也很高興看到謝長廷大使在現場，以及很多長期支持臺灣的參眾議員都在現場。我們希望疫情趕快結束，有機會跟在座的所有的好朋友再次見面。我預祝日華懇年度大會成功圓滿順利。謝謝！