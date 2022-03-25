國際蘭展開幕 蔡總統：讓全球看到台灣農業實力

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（中央社記者張榮祥台南25日電）總統蔡英文今天在台南市後壁區出席2022台灣國際蘭展開幕典禮時表示，蘭花是台灣驕傲及和世界重要連結，一定要維持領先地位，讓全球看到台灣農業實力。

開幕典禮於台灣蘭花生物科技園區舉行，蔡總統說，這是台灣蘭花產業界盛事，她和大家都期待這場睽違2年的展覽。

蔡總統表示，台灣蘭花產銷發展協會在蘭展開幕前推出烏克蘭國旗色蘭花，引起關注和討論，也表達台灣支持烏克蘭，展現台灣傲人農業技術，讓台灣被世界看見；這個蘭花被送到總統府，馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）及貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）訪台時也都參觀蘭花產業。

蔡總統說，台灣蘭花生技園區是全球最大蘭花生產聚落，全球1/3蘭花產自台灣，多年來和東京蘭展、世界蘭展並列世界3大蘭展，具國際知名度。

蔡總統表示，過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，政府以航空包租等方式協助蘭花業者，維持台灣蘭花在美國及日本等主要市場地位，去年外銷金額創歷史新高達新台幣58億元，比2020年成長超過10％，美國、日本、荷蘭、越南和加拿大等國都可看到台灣蘭花身影，站穩國際舞台。

2022台灣國際蘭展明天開展到4月5日，以「蘭花奇幻世界」為主題，包括20萬株、800種品種蘭花及超過5500坪室內、外展間，結合豐富立體蘭花布景與常見童話故事，建構「奇幻森林」通往童話與蘭花交織時空隧道，感受童話與蘭花共構奇幻世界。（編輯：李明宗）1110325