考選部：提高技職畢業生報考國考意願 擴大徵才來源

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（中央社記者陳俊華台北28日電）考選部今天說，提高技職校院畢業生報考國家考試的意願，將有助於提高報考人數、擴大公部門徵才來源；為加強與大專校院合作，培育公私部門所需人才，也將積極推動國考宣導。

考選部透過新聞稿表示，近年受少子化趨勢、社會多元發展人才競爭等因素影響，公務人員考試報考人數減少，其中部分技術類科，更有錄取不足額情形。

考選部指出，經辦理5年公務人員高考三級、普考、初等及地方特考等4項考試統計資料，報考學歷平均約為一般大學65%、技專校院27%、高中職以下8%。

考選部說，依教育部目前大專校院學生人數，約為一般大學52.63%、技職校院47.37%估算，顯示技職校院畢業生報考國家考試的占比約27%，還低於其在校生在大專校院在校生的占比47.37%。因此提高技職校院畢業生報考國家考試的意願，將有助於提高報考人數，擴大公部門徵才來源。

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考選部表示，為加強與大專校院合作，培育公私部門所需人才，積極推動國考宣導，包括在考選部網站發布及國考APP推播國考消息；透過電視跑馬燈、電台廣播及請各用人機關、大專校院利用公共電子看板、Line官方帳號、機關網站首頁等登載國考報名訊息。

考選部說，今年規劃各大專校院共42場次國考宣導，至今已辦理21個大專校院場次，讓學生提早認識國家考試，了解如何選擇報考類科及準備考試等技巧。（編輯：黃國倫）1110328