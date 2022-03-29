蘇貞昌：堅定台美實質關係 為當前最大努力

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（中央社記者范正祥台北29日電）台灣民眾黨立委邱臣遠今天在立法院質詢，對美關係是傾向務實關係，還是實質建交。行政院長蘇貞昌答詢說，實質外交承認不是一蹴可幾，「我們以堅定雙方實質關係為當前最大的努力」。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，就「0303興達電廠事故致全台停電」進行專案報告，並備質詢。

邱臣遠質詢時提問時事，指近期烏克蘭與俄羅斯的關係讓大家關注目前兩岸及美、中、台關係。他引述，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）日前於一場研討會中表示，台灣應推動台美實質關係進展；前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之前訪台時，則拋出美國應正式給予台灣外交承認的觀點。

邱臣遠分析，司徒文和蓬佩奧的見解不同，但對台灣都是好意，都應給予正面肯定。他據此質詢蘇貞昌，政府目前對於台美關係是傾向務實關係，還是實質建交。

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蘇貞昌答覆，台美關係至關重要，對於美國總統拜登（Joe Biden）乃至於國務卿布林肯（Antony Blinken）以及重要官員，都一再表示重視台灣、台美關係堅若磐石，許多國會議員也一再對美國行政部門要求希望加強台美關係，「我們都樂見」。

蘇貞昌表示，台美實質關係堅若磐石外，正式的外交承認等等，都要水到渠成。他指出，會做各種努力，但現在是不是就要進入實質外交承認等等，這個不是一蹴可幾，「我們以堅定雙方實質關係為當前最大的努力」。（編輯：郭無患）1110329