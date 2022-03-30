立委批鏡電視審查爭議 陳耀祥：依法調查

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（中央社記者蘇思云台北30日電）民眾黨立委蔡壁如批鏡電視審查過程充滿爭議，質疑NCC沒有調查。NCC主委陳耀祥表示，過去審查案件時就有調查了解，行政處分也有考慮制度上如何避免鏡電視、鏡週刊有所連結，確保雙方獨立性。

立法院交通委員會今天召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會（NCC）審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會，NCC主委陳耀祥出席，邀多位專家學者表達意見，也有多位立委出席質疑鏡電視申設相關爭議。

民眾黨立委蔡壁如表示，NCC時隔近10年才新發一張新聞台執照給鏡電視，但短短2個月換了4個董事長，不但不符合「公司治理」，背後更充滿複雜的政商媒關係。NCC當初設定規則就禁止裴偉和裴偉的鏡週刊介入電視台的營運，但鏡週刊有人力掛在鏡電視領薪水，質疑NCC沒有調查、也沒看過鏡電視財務報表，同時呼籲黨政軍應該退出媒體。

陳耀祥會前受訪對此回應，過去審查案件時都有調查了解，如果有各界檢舉NCC也會進一步深入了解，先前NCC許可的行政處分書就有寫到，制度上要如何避免鏡電視、鏡週刊雙方有一定連結，確保雙方各自的獨立性。

媒體詢問是否允許這樣的人力安排，陳耀祥表示，畢竟NCC希望雙方各自有獨立性，這個情形是不允許的，也要等鏡電視說明清楚，有檢舉都有調查。

媒體詢問昨天鏡電視選出新任董事長鄭優，NCC是否有事先掌握訊息。陳耀祥表示，NCC對於公司高層人事案，不會先掌握相關訊息，一定是等電視台確定換人，依法定程序申請再做後續審理。目前NCC還沒收到鏡電視新的人事案遞件進來。（編輯：翟思嘉）1110330