5大核心6大發展區域 周春米拋屏東百工百業願景

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參與民進黨屏東縣長初選的立委周春米（前中，抱孩童者）31日召開記者會，拋出對屏東百工百業願景，宣示要以5大核心產業、6大發展區域，打造「新世代、新城市」的屏東縣，原住民、宗教界、觀旅餐飲業、農畜漁牧、社區協會等百工百業代表出面力挺。中央社記者李卉婷攝 111年3月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）民進黨屏東縣長初選民調將在4月6日至8日舉行，參與初選的立委周春米拋出對屏東百工百業願景，今天宣示要以5大核心產業、6大發展區域，打造「新世代、新城市」的屏東縣。

周春米今天召開「屏東有春又有米，百工百業挺春米」記者會，現場有原住民、宗教界、觀旅餐飲業、農畜漁牧、社區協會等百工百業代表出面力挺。

周春米會中表示，5大核心產業分別是科技產業、農金產業、觀光產業、綠能產業、長照產業，從高鐵延伸的高科技產業區域、農漁畜加工保存銷售推廣、山海傳統文化的觀光、日照風力生質等再生能源、升級33鄉鎮市長照軟硬體設施。

周春米指出，6大發展區域則分別以屏東市周圍、屏北地區、平原地區、沿海地區、半島地區、沿山地區，讓屏東地區均衡發展。

周春米接受媒體聯訪表示，第一名的屏東縣長潘孟安，已創造屏東榮耀驕傲的品牌，以「新世代、新城市」治理模式，讓屏東更榮耀、更驕傲。（編輯：謝雅竹）1110331