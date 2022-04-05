綠屏東三強之爭本週揭曉 工作小組6日討論苗栗

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨布局年底縣市長選戰，已完成兩波、5縣市提名；競爭激烈的屏東縣長初選，民調結果本週揭曉；選對會苗栗徵詢協調小組6日將討論苗栗縣長布局，目前以行政院顧問徐定禎的出線機率高。

民進黨在3月間已正式提名黃偉哲參選台南市長、陳其邁參選高雄市長、翁章梁參選嘉義縣長、江聰淵參選宜蘭縣長、蔡培慧參選南投縣長。

2022的縣市長提名布局持續推進，戰況激烈的屏東縣長初選，本週將揭曉結果；民進黨將於4月6日至8日執行初選民調；屏東縣長初選參選人、立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱各自展開最後衝刺，尋求選民支持，爭取出線。

苗栗縣方面，國民黨籍縣長徐耀昌任期將屆滿；針對苗栗縣長提名，民進黨選對會已成立苗栗縣長徵詢協調小組，小組6日將開會討論；目前民進黨內以徐定禎出線機率最高。

至於雲林縣，立委蘇治芬已表態不會投入縣長選舉，立委劉建國代表民進黨征戰的呼聲高，不過，民進黨內徵詢工作仍持續進行。

民進黨內人士說，民進黨曾在雲林縣連續執政12年，從客觀環境來看，雲林縣這局是有機會的，總統蔡英文也認為要拿回來；不過，黨內人士說，布局還要再等一下，如果等待可以促進團結，當然不要因為沒有耐心等待，而破壞了團結。

新竹縣市、彰化縣卡在升格與否，遲遲沒有進展。民進黨上週中執會已有原則決定，如果到4月中下旬，升格問題沒有確定，就可以合理推估，來不及完成選區重劃，屆時民進黨就會進行新竹市、新竹縣、彰化縣提名部署。

直轄市部分，由黨主席蔡英文與選對會親自進行徵詢協調。前交通部長林佳龍已表達無意回鍋參戰台中市長，黨內看好由立委蔡其昌出戰台中市長盧秀燕。

至於台北市、新北市、桃園市布局，包括衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍等人頻被點名。黨內人士說，北三都布局不會那麼快，可能要到6月才會處理：雖然疫情的變化，讓陳時中參選與否橫生變數，不過，陳時中還是最被看好的人選。（編輯：謝佳珍）1110405