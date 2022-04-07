退休軍公教退撫給與7/1調高2% 估53萬人受惠

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考試院7日表示，已退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額從7月1日起調高2%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北7日電）考試院今天說，因應退休公務人員或遺族所領定期退撫給與，至少每4年應檢討一次的期程6月30日將屆，考試院會3月31日通過已退休人員或遺族定期退撫給與給付金額，從7月1日起調高2%。

行政院發言人羅秉成也透過媒體群組表示，政院今天將會同考試院，核定公告退休（伍）軍、教人員或遺族定期退撫（除）給與給付金額，並自7月1日跟進調增2%。

考試院透過新聞稿指出，這次是107年年金改革施行後，首次啟動已退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額調整機制，適用人數估計約19萬餘人，預估每年將增加政府預算支出約9.31億元，退撫基金將增加支出約10億元，合計軍公教人員適用人數約53萬餘人，預估整體每年政府預算及退撫基金將分別增加支出約32.66億元及20.54億元。

考試院表示，本案已經行政院今天同意會銜公告。另外，有關行政院函送軍、教退休（職、伍）人員或遺族的定期退撫（除）給與給付金額調整案，考試院也在今天院會同意會銜公告，將同步從7月1日起調高2%。

考試院指出，已退休公務人員或遺族的定期退撫給與，包括月退休金、月撫卹金（年撫卹金）及遺屬年金（月撫慰金），從107年7月1日起已經不再隨現職待遇調整而調整，改依公務人員退休資遣撫卹法第67條及其施行細則第103條規定辦理。

考試院表示，在中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正負5%時，或至少每4年，由銓敘部組成專業評估小組，綜合考量國家整體財政狀況、經濟成長率、人口成長率、平均餘命、退撫基金準備率與其財務投資績效等6項法定因素後，擬具評估報告或調整方案，報請考試院會同行政院核定公告。

考試院說，依照行政院主計總處發布的資料，從108年1月1日起算的物價指數累計成長率為1.73%，雖尚未達到啟動調整機制的標準，但每4年應檢討一次的法定期程，將在今年6月30日屆至。

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考試院表示，銓敘部依規定組成專業評估小組，且考量軍公教人員退撫權益宜一致及整體國家財政支出等因素，邀集國防部、教育部各別組成的軍、教人員專業評估小組，在3月14日召開聯席會議。經與會學者專家與機關代表綜合考量物價指數累計成長情形、政府財政狀況及公務人員退休撫卹基金財務衡平等因素，決定軍公教退休（職、伍）人員或遺族所領定期退撫（除）給與給付金額調高2%，以適足維持其經濟生活安排。

考試院說，這次調整後，未來如消費者物價指數累計成長率達法定要件或每4年，都將依規定檢討調整，以保障退休公務人員及其遺族領受定期退撫給與權益。（編輯：張均懋）1110407