監察院累計1確診、3快篩陽性 相關接觸者居家辦公

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監察院7日指出，清明連假後，院內有1名員工經PCR核酸檢測確診、1名駕駛快篩陽性疑確診，隨即對接觸者共41人快篩，截至中午發現2位駕駛快篩陽性，目前篩陽性3人正等待PCR結果出爐，院方並安排下班後在院區展開全面消毒。中央社記者張皓安攝 111年4月7日

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監察院今天表示，有1名員工確診與1名公務駕駛快篩陽性後，隨即對接觸者共41人快篩，截至中午發現2位駕駛呈現陽性反應，隨即前往台大醫院PCR檢測，其餘接觸者則先居家辦公。

監察院今天說，清明連假後，有1名員工經PCR核酸檢測確診、1名駕駛快篩陽性疑似確診，上午召開應變小組會議，要求接觸者3日內第二次快篩，下班後院區將全面消毒。

監察院秘書處長張麗雅下午舉行記者會表示，有一名文書科員工是連假期間身體不適，經PCR後確診，因此在連假後沒有進辦公室接觸到其他員工，目前隔離中。

張麗雅說，另外有一位公務駕駛一早因為不舒服，自行快篩後呈陽性，待PCR結果中。監察院一早就通知所有駕駛暫停開公務車，由監委自行搭計程車，同時對接觸者41人進行快篩，其中31人為駕駛、2位監委。快篩結果有2名駕駛呈陽性反應，已經到醫院進行PCR，檢驗結果還沒出來，目前還在醫院。

張麗雅表示，其餘39名接觸者雖然快篩結果是陰性，但目前都在居家辦公。一早發布的新聞稿指相關接觸者快篩都呈陰性，是針對與確診文書科員工同辦公室的16位員工所做，後來因公務駕駛疑似確診後，才擴大快篩範圍。

監察院也透過新聞稿指出，上午召開安全衛生防護小組緊急會議後，隨即進行相關防疫強化措施，對全體公務駕駛及部分與確診、疑似確診者接觸的員工共41人進行快篩檢測。截至中午快篩出爐，發現還有2位駕駛呈現陽性反應，並隨即前往台大醫院進行PCR檢測。

監察院表示，目前除3位快篩結果呈陽性的公務駕駛已前往醫療機構進行檢測外，相關直接接觸人員也依監察院相關應變工作規範，實施居家辦公，後續將依指揮中心規定進行相關防疫處理，全面落實防疫工作。（編輯：翟思嘉）1110407