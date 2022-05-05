政院修要塞堡壘地帶法 取消戰略要域第一、二區管制

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院會今天通過要塞堡壘地帶法修正草案，並將法案名稱修正為戰略要域管制法。國防部次長李宗孝表示，草案取消「戰略要域」陸地、水面第一區及第二區管制，將創造地方發展雙贏。

行政院會今天通過國防部擬具的要塞堡壘地帶法修正草案，並將法案名稱修正為戰略要域管制法。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌表示，草案是因應近年來時空環境變化及防衛作戰型態轉變，以符合作戰實際所需、兼顧地方發展及民眾權益，此案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

現行規定，國防上所必須控制與確保的戰術要點、軍港及軍用飛機場，稱為要塞堡壘，而要塞堡壘及其周圍必要區域（含水域），稱為要塞堡壘地帶。未來要塞堡壘更為戰略要域，草案指出，戰略要域指國防或軍事上所必須控制與確保的戰略基地、戰術要點所在地域及水域。

草案也刪除陸地、水面第一區及第二區，改以劃定戰略要域實施管制。根據現行法規，陸地及水面均分為第一、第二兩區，自要塞堡壘地帶基點或基線起至外方約400至600公尺以內為第一區；自第一區界線起至外方約3000至4000公尺以內為第二區。

草案並增訂各級政府機關擬定、變更區域計畫、國土計畫、都市計畫及相關土地使用計畫，涉及戰略要域時，應先徵詢管理機關意見。

李宗孝出席行政院會後記者會表示，目前共有22處戰略要域，現階段並無增減規劃，未來若要增加新的戰略要域，程序上，國防部將召集相關部會，充分與地方民代溝通，確定沒有問題後才會成立，而劃設完畢後將會同內政部公告、修訂，才會正式納入規範。

他說，修法草案刪除第一區、第二區限制後，將創造地方發展雙贏。

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另外，草案第6條規定，非經管理機關許可，不得進入或對其從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，違者處5年以下有期徒刑；未經許可進入戰略要域者，處3年以下有期徒刑。

草案也明定，戰略要域上空空域之限航區及禁航區。國防部作計室聯合作戰處長林文煌在行政院會後記者會表示，若民眾操控無人機闖入戰略要域上空的限航區或禁航區，將依民用航空法規定辦理。（編輯：蘇志宗）1110505