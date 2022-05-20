總統感謝全民努力 承諾未來2年全方位建構韌性國力

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（中央社台北20日電）總統蔡英文就任6週年，她今晚透過臉書表示，接下來的2年任期，執政團隊會持續全方位建構更有韌性的國力。她相信，只要大家沉著冷靜、團結一致，無論是再艱難的挑戰，台灣一定能夠克服逆境，安然度過，自信地迎向未來。

蔡總統晚間透過臉書表示，這兩天她分別前往新竹、桃園的防疫前線，為參與防疫的人員加油打氣，也要再次感謝全國所有第一線的防疫工作夥伴。

總統說，去年5月面臨疫情的嚴峻挑戰，感謝當時全體民眾團結防疫，政府民間共同協力，才能挺過當時的難關。

蔡總統表示，回顧過去這6年來，共同經歷了國際政經情勢的變化、外部威脅的增加、全球疫情的流行，以及天然災害的威脅。在這些挑戰之下，大家持續一起努力推動了經濟結構轉型，也逐步落實能源轉型。在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣人民也共同展現了強化國際經貿鏈結的決心。

總統說，台灣的經濟表現能夠在疫情當中逆勢穩定成長，也持續強化各項社會福利及照顧，她要感謝執政團隊的所有夥伴，也要感謝堅守在每個崗位上的人員，更要感謝全體民眾，這些都是全體民眾共同努力的成果。她也要感謝國軍弟兄姊妹，夜以繼日保衛國家安全的同時，也投入國防改革，提升戰力，讓國家安全更鞏固。

蔡總統指出，在民主台灣，社會有不同的看法，有政黨之間的競爭，也有疫病或災害帶來的不安，但總體而言，台灣人民是善良、理性，更以團結的精神面對各種挑戰，讓國家可以關關難過，關關過。作為國家領導人，她要深深的感謝台灣人民。（編輯：謝佳珍）1110520