蔣萬安提紓困3箭 籲補助要快速直接、好申請

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨立委蔣萬安今天提出紓困3箭，分別是「勞工紓困措施比照去年續辦」、「家長請無薪防疫照顧假，應請領生活津貼補助」、「產業紓困要及時」，他呼籲政府要有所作為，紓困方案務必「快速、直接、好申請」。

國民黨立委蔣萬安今天發布新聞稿表示，近期可觀察到路上車流、人流明顯變少，顯示民眾「自主三級」自保，各行業也因疫情受到嚴重衝擊；他呼籲，政府一定要趕快規劃產業紓困方案，且一定要符合「快速、直接、好申請」等3大要件。

蔣萬安指出，近期經濟部提出的餐飲業補助方案非常不接地氣，有業者向他的辦公室吐苦水「員工薪水跟房租都付不出來了，怎麼還有資源及力氣去做行銷方式」，呼籲政府應該直接現金補助，才是解決之道。

蔣萬安表示，面對即將到來的疫情高峰，他提出「紓困3箭」，第一箭「勞工紓困措施比照去年續辦」，相較去年疫情，今年疫情影響勞工人數更多、層面更廣，勞動部應該要積極跟行政院爭取紓困經費，不要只是建議或討論。

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他指出，第2箭是「家長請無薪防疫照顧假，應請領生活津貼補助」，為降低群聚風險，目前已有很多學校實施遠距上課，家長也必須請防疫照顧假，無法正常上班；政府應該提供家長生活津貼補助，讓爸爸媽媽無後顧之憂照顧小孩。

蔣萬安表示，第3箭是「產業紓困要及時」。這波疫情讓餐飲業、旅遊業、運輸業、健身業等產業面臨危機，大家都過得很辛苦；對於這一波受創的產業，接下來政府要趕緊盤點各部會資源、進行紓困規劃，讓受創的行業有能力生存下去。（編輯：黃國倫）1110522