哥本哈根峰會6月登場 林昶佐將與談抵禦中國獨裁

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（中央社記者郭建伸台北25日電）哥本哈根民主峰會6月9、10日將於丹麥首都哥本哈根登場，立法院將組跨黨派立委訪問團。無黨籍立委林昶佐是訪問團成員，他表示，屆時將與德國、印度、烏干達的國會議員對談抵禦中國獨裁的主題。

由民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），去年因疫情改採視訊舉行，總統蔡英文去年曾發表預錄演講，主持人以「中華民國台灣總統」介紹蔡總統出場。

哥本哈根民主峰會今年將於6月9、10日登場，立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠和林昶佐等。

林昶佐在臉書表示，哥本哈根民主峰會由民主聯盟基金會主辦，每年邀集來自世界各民主國家的政治人物、民間專家，探討重大國際政治議題。

林昶佐表示，根據哥本哈根民主峰會公布最新的會議內容與名單，他將與德國、印度、烏干達的國會議員對談抵禦中國獨裁的主題。

林昶佐表示，今年他能親身參加峰會，備感榮幸，一方面將傳達台灣的聲音與看法，更重要的是交流各國的經驗、彼此學習。

林昶佐說，國際的民主同盟必須強化連結合作、持續進步，過去這幾年，台灣跟世界做朋友，貢獻己力並得到許多國家的幫忙，在後疫情時代，台灣更要抓緊跟國際社會合作連動的時機，一起成長前進。（編輯：林興盟）1110525