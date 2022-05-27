布林肯演說 蘇貞昌：感謝美日注意區域和平安全

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（中央社記者賴于榛台北27日電）美國務卿布林肯昨天發表演說，重申美國政策不變，指責中國加強脅迫台灣。行政院長蘇貞昌今天則表示，感謝美國、日本等注意區域和平安全，台灣也會繼續努力。

蘇貞昌今天至新北市板橋區視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，視察前接受媒體時事聯訪。

美國務卿布林肯昨天發表演說，重申美國政策不變，指責中國加強脅迫台灣，中國軍機幾乎每天都出現在台灣附近。蘇貞昌則說，從俄羅斯入侵烏克蘭，可以看出獨裁專制政權毫無理由侵踏鄰國，最受害的就是老弱婦孺。

他表示，所以全世界堅守民主、自由、人權的國家，都團結合作制裁俄羅斯，同時也呼籲中國不要跟俄羅斯站在一起。

蘇貞昌說，大家也看到民主國家譴責中國的軍機繞台是破壞現狀，也是一種武力的不當使用，而台灣一定會堅強自我保衛，並與價值相同的國家一起堅定地維護區域和平，非常感謝像美國、日本許多的國家，不但能夠注意和平，注意區域的和平安全，更在世界衛生大會（WHA）為台灣發聲。

他表示，台灣的努力愈來愈被世界看見與重視，台灣會繼續努力，也希望中國能夠負起大國的責任，維護區域與世界的和平，才不會被堅持自由、民主的國家所唾棄。（編輯：蘇龍麒）1110527