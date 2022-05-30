公務員每月加班上限60小時立院三讀 保障健康權

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（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院會今天三讀修正通過公務員服務法部分條文，明定公務員每日辦公時數8小時、每週40小時等原則性規範，延長辦公時數則有每月60小時上限；輪班間隔至少應有連續11小時休息時間。

三讀條文也規定，公務員除法令規定外，不得兼任領證職業及其他反覆從事同種行為的業務。但於法定工作時間以外，從事社會公益性質的活動或其他非經常性、持續性的工作，且未影響本質工作者，不在此限。

另外，公務員得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬，並得就其財產的處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價。

立法院司法及法制委員會3月31日併案審查考試院及朝野立委所提公務員服務法修正草案等案。

銓敘部書面報告指出，這次修法主要是為了因應民國108年11月29日公布的司法院釋字第785號解釋，就公務員服務法應於3年內，針對業務性質特殊機關所屬公務人員勤休方式，設定符合憲法服公職及健康權保障意旨的框架性規範。

委員會討論後，原有多項條文保留，後經朝野黨團協商，僅2條條文保留；全案今天在立法院會處理，經表決，通過民進黨立法院黨團修正動議。

三讀條文規範，公務員對於長官監督範圍內所發的命令，有服從義務，但如果認為該命令違法，應負報告義務。但長官命令有違反刑事法律者，公務員無服從的義務。

另外，公務員有絕對保守政府機關構機密的義務，對於機密事件，無論是否主管事務，均不得洩漏；離職後亦同。

這次修法重點，在於因應釋字第785號解釋意旨，修正公務員服勤義務相關規定。

三讀條文規範，公務員應依法定時間辦公，每日辦公時數為8小時，每週辦公總時數為40小時，每週應有2日的休息日。但法律另有規定者，從其規定。

三讀條文規定，各機關構為推動業務需要，得指派公務員延長辦公時數加班。延長辦公時數，連同上述辦公時數，每日不得超過12小時；延長辦公時數，每月不得超過60小時。但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件等例外情形，延長辦公時數上限，由總統府、國家安全會議及五院分別定之。

三讀條文也明定，輪班制公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間。但因應勤務、業務需要或其他特殊情形，不在此限。

這次修法也修正公務員禁止經營商業及投資的相關規定，並增訂緩衝期及修正公務員兼職規定，例如公務員不得經營商業，包括依公司法擔任公司發起人或公司負責人、依商業登記法擔任商業負責人，或依其他法令擔任以營利為目的的事業負責人、董事、監察人或相類似職務。（編輯：郭無患）1110530