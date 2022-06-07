立委團8日赴哥本哈根民主高峰會 陳芳語將演出

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（中央社記者郭建伸台北7日電）哥本哈根民主高峰會將於9、10日登場，8日出發與會的民進黨立委范雲表示，將把握機會讓世界看見民主台灣，在對抗中共、反制強權侵略的經驗及努力；因歌曲「玻璃心」遭中國封殺的歌手陳芳語，也將於9日演出。

由民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），去年因疫情改採視訊舉行，總統蔡英文去年曾發表預錄演講，主持人以「中華民國台灣總統」介紹蔡總統出場。

哥本哈根民主峰會今年將於6月9、10日登場，立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠和林昶佐等；林昶佐10日將與德國、印度、烏干達的國會議員對談抵禦中國獨裁的主題。

范雲今天在臉書指出，她與跨黨派立委、公民團體成員將於8日晚上搭乘班機前往丹麥，代表台灣出席2022哥本哈根民主高峰會。

范雲表示，雖然蔡總統曾二度受邀以視訊方式在高峰會上發表演說，但今年是台灣第一次派出實體代表團前往哥本哈根，感謝美國國際民主協會（NDI） 協助安排。

范雲表示，會議上將就如何捍衛民主、抵禦中國與俄羅斯極權侵略等主題，並以台灣、烏克蘭等國為例，進行分享與討論；她會好好把握機會，讓世界各國看見民主台灣，在對抗中共、反制強權侵略下的經驗及努力。

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范雲表示，民主世界在今年受到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的嚴峻考驗，卻也成為團結民主國家的契機，當世界各國齊聚一堂對抗極權擴張，台灣不會也不能缺席。

此外，根據大會議程顯示，因「玻璃心」這首歌遭中國大陸封殺的陳芳語，將於9日晚上演出，演出主題名為「自由的聲音- 對抗音樂審查文化（Voices of Freedom- Standing up to Music Censorship）」。（編輯：林興盟）1110607