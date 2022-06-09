更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

特派現場／俄羅斯入侵激發愛國心 烏克蘭加速去俄化進程
國際

特派現場／俄羅斯入侵激發愛國心 烏克蘭加速去俄化進程

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菲律賓採認台灣預防接種證明 打高端疫苗同樣免隔離
首頁 / 政治
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包4/269

斯洛伐克訪團2確診 陳時中：接觸者有症狀就快篩

2022/6/9 15:33（6/9 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（圖）與國會副議長勞倫契克確診，指揮官陳時中表示，2人接觸者若有症狀就快篩。指揮中央社記者張皓安攝 111年6月8日
斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（圖）與國會副議長勞倫契克確診，指揮官陳時中表示，2人接觸者若有症狀就快篩。指揮中央社記者張皓安攝 111年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北9日電）斯洛伐克訪團有2人確診。指揮官陳時中今天表示，2人均由醫療機構照顧，僅要求確診者同住者須隔離，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等接觸者應戴好口罩，若有症狀就快篩。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，外交部今天表示，5日抵台的斯洛伐克訪團昨晚再進行PCR採檢，有2人呈現陽性，由於該訪團近日曾拜會晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等多名政要，引發關注。

外交部說明，斯洛伐克訪團團員5日抵台後於5日、7日都曾做PCR檢驗，結果為陰性，昨晚再次採檢有2人呈現陽性。根據外交部說法，斯洛伐克訪團以外交泡泡方式接待，團員都完成3劑COVID-19疫苗施打，並在上機前48小時內獲得PCR檢驗陰性證明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上表示，目前確診2人均在醫療機構，會盡最大努力提供最好的醫療服務。

至於曾與2人接觸的蔡總統、蘇貞昌是否須隔離，陳時中說，目前僅有確診者的同住親友須隔離，其餘接觸者只要戴好口罩即可，有症狀就快篩。（編輯：陳政偉）1110609

延伸閱讀
獲頒外交獎章 斯洛伐克國會友台主席：一息尚存就繼續挺台斯洛伐克國會友台主席喊我是台灣人 稱應效法立陶宛退出17+1斯洛伐克副議長：站在台灣身後 不妥協外界阻撓斯洛伐克訪團抵台 國會副議長：以行動支持台灣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀