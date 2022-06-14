更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新增6名40多歲中壯年染疫病逝 2男解隔離後死亡
首頁 / 政治

蘇利文楊潔篪會談 外交部：美方事前事後皆知會台灣

2022/6/14 14:25（6/14 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在盧森堡會晤。外交部表示，美方事前已告知我方，並在會談後向台灣簡報會談情形。

外交部說，基於台美雙方慣例及默契，相關細節不便對外說明。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安強調，外交部一向密切關注美國與中國高層互動情形，台美之間互信良好，溝通管道暢通。

對於美國總統拜登日前宣布「美洲經濟繁榮夥伴關係」架構，台美可深化合作領域，外交部表示，外交部一向關注台灣在拉丁美洲各友邦的國家發展，對於此次峰會情況也有密切掌握，並將持續尋求與美國擴大在拉美地區的合作機會。

歐江安指出，拜登6月8日在洛杉磯主持第九屆「美洲高峰會」期間宣布發起「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）倡議，強化疫後經濟復甦、加強投資、供應鏈韌性及潔淨能源就業等；外交部對此次峰會情況密切掌握，將持續尋求與美國擴大在拉美地區的合作機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐江安表示，近年來台美在拉丁美洲及加勒比海地區合作密切，雙方在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，曾於瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯分別就數位工具抗疫及氣候智慧農業等議題舉辦研討會。

歐江安說，未來台灣將在既有良好基礎上，持續與美國等理念相近國家緊密合作，尋求拓展在拉丁美洲及加勒比海地區有關糧食安全、經濟復甦、婦女賦權、氣候韌性、永續發展等工作，共同促進友邦的社經發展，同時進一步深化台美的全球合作夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1110614

延伸閱讀
蘇利文楊潔篪會談4.5小時 CNN：為拜習會鋪路楊潔篪會晤蘇利文：反對以競爭定義中美關係楊潔篪與蘇利文通話 批美國打「台灣牌」美中對話 北京籲美：認清台灣問題的高度敏感性
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族