蘇利文楊潔篪會談 外交部：美方事前事後皆知會台灣

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在盧森堡會晤。外交部表示，美方事前已告知我方，並在會談後向台灣簡報會談情形。

外交部說，基於台美雙方慣例及默契，相關細節不便對外說明。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安強調，外交部一向密切關注美國與中國高層互動情形，台美之間互信良好，溝通管道暢通。

對於美國總統拜登日前宣布「美洲經濟繁榮夥伴關係」架構，台美可深化合作領域，外交部表示，外交部一向關注台灣在拉丁美洲各友邦的國家發展，對於此次峰會情況也有密切掌握，並將持續尋求與美國擴大在拉美地區的合作機會。

歐江安指出，拜登6月8日在洛杉磯主持第九屆「美洲高峰會」期間宣布發起「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）倡議，強化疫後經濟復甦、加強投資、供應鏈韌性及潔淨能源就業等；外交部對此次峰會情況密切掌握，將持續尋求與美國擴大在拉美地區的合作機會。

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歐江安表示，近年來台美在拉丁美洲及加勒比海地區合作密切，雙方在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，曾於瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯分別就數位工具抗疫及氣候智慧農業等議題舉辦研討會。

歐江安說，未來台灣將在既有良好基礎上，持續與美國等理念相近國家緊密合作，尋求拓展在拉丁美洲及加勒比海地區有關糧食安全、經濟復甦、婦女賦權、氣候韌性、永續發展等工作，共同促進友邦的社經發展，同時進一步深化台美的全球合作夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1110614