蘇利文楊潔篪會談4.5小時 CNN：為拜習會鋪路

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）白宮表示，國安顧問蘇利文今天在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，進行坦率、實質且富有成效的討論。CNN說，這場會談進行4個半小時，可能為拜習會鋪路。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場會談事先未經相關單位宣布，進行了4個半小時，可能是美國總統拜登與中國國家主席習近平將會面的前兆。白宮表示，拜習會可能將在接下來幾個月登場。

中美在人權、台灣、貿易與中國軍事擴張上的歧見，導致華府與北京關係緊繃。拜登上月矢言，如果中國犯台，將採取軍事介入。

拜登也考慮是否移除前總統川普對中國加徵的一些關稅，以緩解美國的通貨膨脹。

蘇利文（Jake Sullivan）與楊潔篪見面後，一名美國政府高級官員說，預計「未來幾個月可能將有更多會晤」，但官員說目前沒有關於拜習會的規劃。

上個月，拜登首度訪問亞洲前的通話促成蘇利文與楊潔篪會面。過去幾週，白宮舉行了許多會面活動，以表明對亞太地區的承諾，包括在白宮接待東南亞領袖。

外界認為，這些舉措是為了試圖抗衡中國在亞太地區的影響力，這也是拜登聚焦亞洲的主要動機。

白宮在蘇利文與楊潔篪今天會面的對話紀要中提到：「蘇利文先生強調維持溝通渠道暢通的重要性，以處理我們兩國間的競爭態勢。」

在拜登與習近平通話前，蘇利文與楊潔篪先前曾會面。自拜登上任以來，他尚未親自會晤習近平。兩人上一次通話是在3月，兩人通話了110分鐘，當時拜登試圖說服習近平不要在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯。

蘇利文與楊潔篪今天在盧森堡會晤時談了這個議題，還有北韓最近的挑釁行動，以及美國人在中國遭拘留等事。蘇利文說，美國人受出境禁令限制，是拜登與他「個人優先關切」的議題。

他也對中國最近否決聯合國安理會的北韓決議案表達關切，並強調「維持所有層級溝通渠道暢通的重要性」。

這位官員說，美國與中國往來，是為了「確保各方了解對方的意圖、了解優先事項」。

「為了避免可能出現誤傳、誤解與減少風險，這點至關重要。我認為在以健康且負責方式管理彼此關係上，這些都十分重要。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110614