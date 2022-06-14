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蘇利文晤楊潔篪 討論美中重要議題

2022/6/14 03:56
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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）白宮國安顧問蘇利文今天在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，兩人就一系列區域與全球安全議題，以及美中關鍵議題進行對話。

根據白宮國安會公布的對話紀要，今天的會晤是延續5月18日兩人的通話。

蘇利文與楊潔篪就一系列區域與全球安全議題，以及美中關係的關鍵議題進行「坦率、實質且富有成效的討論」。蘇利文也強調維持開放溝通管道，以管理美中競爭的重要性。

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蘇利文與楊潔篪3月在羅馬舉行長達7小時的會談。根據美方資深官員會後轉述，美方高度憂慮中俄結盟，並向中方預告援俄的「可能後果」；此外，蘇利文也重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，並關切北京在台海的挑釁舉動。

之後兩人在美國總統拜登（Joe Biden）5月20日出發前往亞洲訪問前夕也曾經通話，討論區域安全、核不擴散、烏克蘭戰爭與美中關係特定議題。（編輯：張佑之）1110614

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