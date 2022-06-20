民進黨徵召參選桃園市長 林智堅將辭市長職並遷戶籍

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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）民進黨徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，林智堅今天表示，他因確診居家隔離中，待隔離結束，將進行竹市市政工作交接，並提出辭呈，戶籍會遷往桃園市。

林智堅透過視訊接受媒體訪問表示，對於黨內所提出的建議，也會虛心的接受，另外，在市政工作告一段落，到桃園市之後，將啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。

林智堅說，大新竹合併升格，為縣市民期待的議題，在他倡議後，新竹縣長楊文科不僅支持並且加碼，但遺憾的是，在推動過程當中，無論是國民黨或民眾黨，有意參選市長或縣長的政治人物，都刻意阻撓杯葛大新竹合併升格的修法。

他表示，為順利推動大新竹合併升格，他也宣布不會參選大新竹的市長，要促成大新竹的合併升格。

林智堅表示，近期因他要到桃園參選市長，在野黨又將這議題拿出來對他攻擊，當時在修法過程中可見，國民黨及在野黨的立委占領主席台，不讓議程順利進行，「現在反過頭來說我在大新竹合併議題上，沒有推動到一個段落就到桃園去」。

他說，修法的工作是在立法院，不管他在哪一個位置，都會持續支持並推動大新竹合併升格的議題，也建議未來參選新竹縣、市長候選人，應該都要把大新竹合併升格議題，納入參選的政見，符合縣市民的期待。（編輯：黃世雅）1110620