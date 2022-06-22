立陶宛農業部次長搭機抵達桃園機場 未發表談話

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯今天率團抵台，預定22日至24日進行訪問，吉爾卓帝斯在桃園機場並未發表談話，此行將為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台，搭乘中華航空公司CI-62班機在上午6時45分降落於桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表前往B9國賓門接機。

雙方以互碰手肘方式取代握手並接受媒體拍照，吉爾卓帝斯並未發表談話，訪問團一行人隨後由工作人員引導前往國賓室外完成採檢作業後離去。

外交部昨天發布新聞稿表示，吉爾卓帝斯率領官員及企業代表訪台，是繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日至15日率團訪台後，立國高階官員一週內再度訪台，展現台立堅定友好情誼，及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

外交部表示，吉爾卓帝斯在台期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動。

訪團還將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。

外交部盼藉此提升台立對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作，打造互惠雙贏的緊密夥伴關係。（編輯：徐睿承）1110622