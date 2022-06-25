民進黨雙北人選 7月可望完成布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨2022直轄市暨縣市長提名時程，是否因疫情趨緩提前在7月17日前完成布局，備受關注。黨政人士表示，疫情趨緩且執政縣市已完成提名，非執政縣市有機會在7月完成布局。

2022九合一大選將於11月26日投票，隨著疫情趨緩，各政黨緊鑼密鼓布局、加快速度布局提名作業，民進黨也重啟布局，中執會本週通過徵召桃園市、新竹市、基隆市，3位縣市首長提名。

黨政人士下午受訪表示，桃園市、新竹市、基隆市都是民進黨執政的縣市，年底選舉必須守住；剩下還未處理的縣市都是非執政縣市，勝選難度較高，重中之重就是雙北。

對於呼聲最高的衛福部長陳時中迄今動向未明，知情人士透露，一度因疫情嚴峻使得陳時中在各項民調呈現下跌，但近日隨著疫情趨緩，逐漸回溫，出線機率仍高。不過，前交通部長林佳龍爭取提名動作日漸升溫，加上背後有正國會派系奧援，也具有爆發力。

新北市部分，面對尋求連任的現任市長侯友宜實力堅強，黨內傾向推出在地人才，行政院長蘇貞昌日前也點名推薦資深立委吳秉叡、羅致政等人是好人才。

該人士表示，與新北市同屬艱困選區的縣市如彰化縣、嘉義市，要挑戰現任的女性首長，民進黨希望推出形象清新、正面的青壯世代，彰化縣以立委黃秀芳呼聲高、立委陳素月也被看好；不過，前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富參選意願高，也讓提名過程橫生波折。

現任嘉義市長黃敏惠實力堅強，知情人士說，總統府副秘書長李俊俋呼聲高，且當過嘉義市副市長、立委，學經歷豐富，只要黨內整合團結一致對外，仍有機會一搏。

澎湖縣長部分，除立委楊曜外，澎湖縣議員二連霸的陳慧玲已早早表態爭取縣長提名、2018年落選的前縣長陳光復也捲土重來爭取提名。不過，知情人士表示，就3人民調而言，楊曜居首，但楊曜對於參選縣長沒有意願，也讓選對會相當傷腦筋，最後不排除由陳慧玲、陳光復民調決勝負。（編輯：林興盟）1110625