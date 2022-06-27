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用電大戶電價漲15% 台積電拚再生能源、機械業怨漲太多
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政院：尊重電價調漲決議 兼顧民生物價及用電成本

2022/6/27 18:52（6/27 18:58 更新）
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（中央社記者陳俊華台北27日電）經濟部電價費率審議會今天決議，7月1日起產業用電大戶漲15%、小商家及1000度以下住宅不調。行政院發言人羅秉成說，這可兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性，政院尊重會議決議。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。這項電價調整將由7月1日開始實施。

羅秉成透過媒體群組表示，由於受COVID-19疫情及俄烏戰爭等因素的影響，國際油品、燃煤與天然氣等燃料成本都大幅增加，燃煤價格甚至比去年同期呈現倍數成長，包括日本、新加坡、印度、美國、德國、澳洲等國家，都有陸續調漲電價的趨勢。

羅秉成指出，經濟部電價費率審議臨時會在評估供電永續、鼓勵節能，以及能源轉型等多方因素後，決議小商家、小工廠等低壓用電戶及高中以下學校、農漁業、食品業、百貨業、餐飲業、電影院、健身房等（特）高壓用戶，以及用電在每月1000度以下的1272萬戶（約占97%）住宅用戶等用電，都維持原電費不調漲。

羅秉成說，這次只調漲住宅用電超過1000度部分電價、高壓及特高壓用電大戶電價，以兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性，針對這項會議決議，政院予以尊重。（編輯：蘇龍麒）1110627

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