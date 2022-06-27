蘇貞昌：租金補貼新婚家庭加碼 生越多領越多

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行政院長蘇貞昌27日主持「性別平等會第26次委員會議」時表示，政府持續打造性別平等的友善生養環境，今年投入經費已達834億元，較他上任前增加600多億元。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月27日

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長蘇貞昌今天說，政府持續打造性平友善生養環境，7月將受理申請的擴大租金補貼專案，加碼補貼新婚家庭及育有未成年子女家庭，按生育人數提高補貼金額，「生越多，領越多」。

行政院透過新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「性別平等會第26次委員會議」時表示，行政院各部會通力合作下，為打造友善生養環境，投入經費大幅成長，近2年就增加新台幣300多億元，今年更達834億元，較他上任前增加600多億元。

蘇貞昌說，政府從各方面為婚育家庭減輕負擔，7月1日起受理申請的「300億元中央擴大租金補貼專案」，他上任前每年補貼6萬戶，去年已加倍到12萬戶，今年再增加到50萬戶，補貼預算更從57億元提高到300億元。

蘇貞昌表示，政府也為新婚家庭及育有未成年子女的家庭給予加碼補助，結婚2年的新婚家庭，提高補貼金額到1.3倍；育有未成年子女家庭，則按生育人數提高補貼金額，育有1人提高至1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，「生越多，領越多」。

在完善性別暴力防制方面，蘇貞昌說，行政院會3月通過「性暴力防制四法」，包括刑法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例及犯罪被害人保護法，跟蹤騷擾防制法也已上路，政府會持續盤整、研議修訂相關法案，用更綿密的保護網絡，保障民眾不受性別暴力威脅。

蘇貞昌指出，在性別平權方面，台灣更締造3個「亞洲第一」的亮眼成績，包括台灣是亞洲第一個同婚合法化國家、台灣國會女性立委比例為亞洲第一、依聯合國2019年性別不平等指數（GII）計算，台灣性別平等排名也是亞洲第一。

蘇貞昌說，這些成果不但讓世界更能看到台灣、認識台灣，也讓台灣與許多理念、價值相近的國家，雙方合作關係大有進展；下半年將召開「台歐盟人權諮商會議」，將促使台灣有更多機會與各國對話，開展更綿密的合作與交流。

蘇貞昌表示，請各部會持續參考性平委員所提建議，並透過主辦及參與國際會議及活動，讓台灣更被世界認識，同時汲取各國性別平等政策及經驗，與國際人權體系接軌、精益求精，以完善相關人權保障與制度，讓台灣朝「人權立國」目標更加邁進。（編輯：蘇龍麒）1110627