台海國際水域主張引爭議 綠：黃介正打臉朱立倫

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（中央社記者葉素萍台北28日電）國民黨國際部主任黃介正今天表示，美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上站不住腳。民進黨晚間回應指出，黃介正的說法不僅又一次打臉國民黨主席朱立倫，也嚴重傷害台灣與區域的安全利益。

黃介正今天表示，國民黨不會接受中國大陸稱台海是「內海」的說法，但美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上也站不住腳，因為國際水域為美軍使用的專有名詞，並沒有法律位階。

民進黨發言人黃世杰晚間透過新聞稿表示，日前朱立倫訪美時還高喊「親美愛台」口號言猶在耳，現在國民黨卻完全呼應中共的論點，無視中共想藉此破壞台海現狀的野心。黃介正的說法不僅又一次打臉朱立倫，也嚴重傷害台灣與區域的安全利益。

黃世杰指出，外交部已清楚說明，台灣海峽是國際水域，屬於領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則。

黃世杰表示，中共藉由操弄法律主張，挑戰既有國際秩序、破壞和平現狀的企圖已經昭然若揭、舉世皆知。面對中共威權主義的擴張野心以及對於台灣與區域的實際威脅，國民黨竟然可以完全視而不見，甚至與之唱和，成為變相的幫凶，「民進黨要問，國民黨如何有臉再自詡是以台灣利益為優先、站在民主自由陣營的政黨？」（編輯：林興盟）1110628